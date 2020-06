Google Duo ułatwia dołączanie do rozmowy

Komunikator Google Duo idzie w ślady konkurencji i ułatwia połączenie do grupowych rozmów wideo. Zamiast mozolnej rejestracji konta, wystarczy nam link.

Zdjęcie Google Duo /materiały prasowe

Google Duo, aplikacja do połączeń wideo za pośrednictwem numeru telefonicznego, konkurent Apple FaceTime i WhatsApp, otrzymała spore usprawnienie by ułatwić życie osobom nie będącym w stanie opuścić swoich domów.

Mowa tu o możliwości dołączenia do rozmowy grupowej za pomocą wygenerowanego linka. Każdy osoba, która otrzyma wspomniany adres, może za zaledwie jednym kliknięciem uruchomić aplikację i automatycznie dołączyć do rozmowy. Bez wymagania tworzenia konta, logowania się i szukania haseł. Ułatwienie to jest stosowane w komunikatorach konkurencji i bez wątpienia, przyczyniło się do sporej popularyzacji niektórych z nich.

Na obecną chwilę rozwiązanie jest dostępne na urządzeniach mobilnych.