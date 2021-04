Google Cloud oficjalnie wystartował w Polsce

Google uruchomił swoją najnowszą inwestycję w Polsce - region Google Cloud w Warszawie. To pierwsza tego typu infrastruktura globalnego dostawcy usług chmury publicznej nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawski region Google Cloud jest 25. takim ośrodkiem na świecie i jedynym, jaki firma otworzy w tym roku w Europie.

Cloud Computing to jedno z najważniejszych rozwiązań współczesnej informatyki

- Takie inwestycje to przyszłość gospodarki, która już teraz poprawia produktywność. Cieszę się, że Google bierze udział w rozwoju bardzo innowacyjnych technologii, które powstają w Polsce - skomentował decyzję Google premier Mateusz Morawiecki.

Region Google Cloud to infrastruktura obliczeniowa, która może przetwarzać znaczące ilości danych w bezpieczny sposób i służy do uruchamiania najbardziej zaawansowanych systemów IT oraz aplikacji. Otwarcie infrastruktury obliczeniowej Google zapowiedział w 2019 roku, kiedy zawarto strategiczne partnerstwo z Chmurą Krajową, spółką utworzoną przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Warszawski ośrodek składa się z trzech niezależnie działających stref dostępowych, połączonych superszybką siecią, co chroni przed ewentualnymi zakłóceniami w działaniu usług. W chmurze Google przedsiębiorstwa mogą nie tylko przechowywać nawet największe zbiory danych, ale także analizować je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Pozwala to optymalizować decyzje biznesowe i procesy w firmie, a także obniżać koszty obsługi IT.

Z kolei dla konsumenta może to oznaczać na przykład lepsze doświadczenie w korzystaniu ze sklepu internetowego, szybsze dostarczenie zamówień złożonych online, sprawniejsze systemy usług publicznych, niezakłócony dostęp do aplikacji obsługujących konto bankowe czy nawet mniejsze opóźnienia w transporcie zbiorowym - twierdzi Google.

Premier Mateusz Morawiecki i CEO Google Sundar Pichai:



- Polskie firmy z każdej branży, a także firmy w sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mają od teraz dostęp do pełnej mocy obliczeniowej zapewnianej przez naszą globalną sieć. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii mogliśmy współpracować z firmami i instytucjami rządowymi, aby pomóc im przystosować się do tej nowej rzeczywistości dzięki naszej chmurze. W Polsce z dumą wspieramy firmy w każdej branży, od handlu i bankowości, po produkcję i sektor publiczny - komentuje start usług Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce.



Wśród firm już korzystających z usług chmurowych Google są już m.in. największy polski bank PKO Bank Polski, wiodąca grupa odzieżowa LPP (właściciel marek takich jak Cropp, Sinsay, House, Mohito, Reserved), lider rynku internetowych biur podróży eSky, operator usług komunikacyjnych UPC Polska czy dynamicznie rosnące polskie startupy - Booksy i Brainly. Oferta regionu Google Cloud jest adresowana do wszystkich firm - od dużych korporacji, które są w trakcie cyfrowej transformacji, przez małe i średnie przedsiębiorstwa po cyfrowe startupy, które potrzebują wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych