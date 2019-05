Google poinformowało o zmianach, które niedługo trafią do przeglądarki Chrome. Amerykańska firma pozwoli użytkownikom na zablokowanie śledzenia przez niezależne firmy.

Zdjęcie Google pozwoli na blokowanie trackerów w przeglądarce Chrome /123RF/PICSEL

Google Chrome pozwoli na zablokowanie plików cookies, które wykorzystują tak zwany cyfrowy odcisk palca do śledzenia użytkowników. Konkretniej chodzi tutaj o dane takie, jak przeglądarka, adres IP czy dane na temat komputera - wszystko to po to, aby lepiej dopasowywać reklamy do konkretnej osoby.

Google wprowadza zmianę we własnym interesie. Od teraz firma będzie mogła dostarczać osobom korzystającym z przeglądarki Chrome lepsze i trafniejsze reklamy bez obawy o konkurencję.