Google Chrome z ciekawym ułatwieniem

Jeśli korzystacie z narzędzia Link to Text Fragment, dostępnego w Chrome Web Store, zapewne ucieszy was fakt, że Google planuje wprowadzić tę funkcję bezpośrednio do swojej przeglądarki.

Zdjęcie Google Chrome wprowadzi przydatną funkcję / 123RF/PICSEL

Linkowanie bezpośrednio do zaznaczonego fragmentu tekstu jest szalenie przydatnym i ułatwiającym komunikację narzędziem. Do tej pory z rozwiązania mogliśmy korzystać za pomocą specjalnego rozszerzenia dostępnego w sklepie Chrome Web Store. Na szczęście już niebawem nie będzie ono konieczne.

Niedawno technologiczny gigant ogłosił, że linkowanie do danych fragmentów strony będzie dostępne jako natywna funkcja w przeglądarce. Z rozwiązania będzie można korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i Androidzie. Wkrótce funkcja ma trafić także na urządzenia korzystające z systemu iOS.

By skorzystać z nowego rozwiązania, będzie trzeba jedynie zaznaczyć fragment interesującego tekstu, a następnie kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy, wybierając odpowiednią opcję. Wygeneruje to hiperłącze, które będzie można następnie udostępnić lub wysłać bezpośrednio do znajomego.

Na obecną chwilę nie wiadomo kiedy nowość trafi do wszystkich przeglądarek. Z informacji zamieszczanych na forach internetowych, można jednak wyczytać, że funkcja jest już dostępna dla wybranego grona testerów.

