Niektóre witryny nadużywają przycisku wstecz (utrudniają skorzystanie z niego), aby zatrzymać użytkowników na wybranej stronie. Dzięki aktualizacji do Google Chrome ta sytuacja ma już niedługo się zmienić.

Zdjęcie Google Chrome z blokadą złośliwych skryptów /123RF/PICSEL

Nowe algorytmy wprowadzone przez Google do przeglądarki Chrome mają pozwolić na zmniejszenie ryzyka bycia zaatakowanym przez nachalny przycisk wstecz oraz witryny internetowe działające w oparciu o konkretne skrypty. Twórcy tego typu stron wykorzystują dwie metody, aby jak najdłużej zatrzymać na nich użytkowników.

Póki co nowe rozwiązanie dostępne jest w kanale Chromium, co oznacza, iż do przeglądarki Google trafi ono dopiero na przestrzeni następnych tygodni.