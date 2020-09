Google Chrome wprowadza grupowanie kart

Google wprowadza do przeglądarki Chrome nową funkcjonalność zwiększającą komfort pracy.

Zdjęcie Google Chrome z funkcją grupowania kart /123RF/PICSEL

Przeglądarka Google Chrome doczekała się nowej funkcjonalności. Tym razem amerykańska firma wprowadziła do stabilnej wersji programu funkcję grupowania kart, która przyda się w szczególności tym osobom, które pracują na co dzień na dużej ilości zakładek. Nowość trafiła do przeglądarki Chrome oznaczonej numerem 85.0.4183.102.

Funkcja grupowania kart w Google Chrome pozwala na szybkie pogrupowanie kilku zakładek w jedną oraz oznaczenie jej kolorem, a także odpowiednią, wybraną przez użytkownika nazwą. Google chce, aby użytkownicy w ten sposób utrzymywali większy porządek podczas pracy z przeglądarką.

Opisywana funkcjonalność trafiła na komputery z systemem Windows oraz macOS - wcześniej Amerykanie testowali ją na wybranej grupie osób, jednak trzeba było poczekać aż kilka tygodni zanim wspomniana nowość trafi do wszystkich.

Google Chrome w większości przypadków aktualizuje się w tle, także nie trzeba będzie wykonywać żadnych, dodatkowych działań.