Google Chrome - użytkownicy muszą jak najszybciej wykonać tę operację

W oficjalnym poście na blogu, technologiczny gigant poinformował o odkryciu groźnej luki 0-day. Exploit oznaczony numerem CVE-2021-30563 został wyryty w przeglądarce Chrome i choć z oczywistych przyczyn wciąż brakuje szczegółowych informacji na temat błędu, wiadomo, że dotyczy on silnika JavaScript V8.

W przeciwieństwie do większości luk w zabezpieczeniach, klasyfikacja 0-day oznacza, że problem został upubliczniony, zanim firma zdążyła go załatać. Niesie to potencjalnie zagrożenie dla wszystkich użytkowników przeglądarki, których według niedawnych statystyk, może być nawet dwa miliardy.

Reklama

Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem, wszyscy użytkownicy Chrome powinni pobrać wydaną już aktualizację. By to zrobić, należy przejść do opcji Ustawienia > Pomoc > Informacje o Google Chrome. Gdy aktualizacja będzie gotowa, należy uruchomić ponownie narzędzie.

Wprawdzie Google Chrome aktualizuje się także automatycznie, jednak należy mieć na uwadze, że proces ten nie zawsze przebiega w najszybszym możliwym momencie.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl