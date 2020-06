Prezentujemy cztery rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome, które warto zainstalować.

Przygotowaliśmy pięć najlepszych rozszerzeń do Google Chrome, na które warto zwrócić uwagę. Instalacja tych małych wtyczek pozwala nie tylko przyspieszyć, ale również usprawnić pracę i skrócić czas jej trwania.

OneTab

OneTab to prosta wtyczka, która pozwala na umieszczenie wszystkich otwartych kart na jednej. Dzięki temu można zaoszczędzić miejsce oraz pamięć operacyjną komputera. W OneTab wszystkie zakładki zostają posegregowane na jednej liście, z której można dowolnie korzystać. Wtyczka pozwala także na eksport wszystkich zapisanych linków.

Wtyczka dostępna jest tutaj.

The Great Suspender

The Great Suspender to wtyczka, która pozwala na szybkie zatrzymanie kart działających w tle - tak, aby zwolnić miejsce w pamięci. Program został zaprojektowany, aby zredukować zużycie pamięci operacyjnej oraz procesora przez przeglądarkę. The Great Suspender posiada mnóstwo opcji związanych z konfiguracją: od białych list aż po automatyczne zatrzymywanie konkretnych adresów URL.

Wtyczka dostępna jest tutaj.

uBlock Origin

uBlock Origin to bloker reklam charakteryzujący się niskim zużyciem procesora oraz pamięci. Skutecznie blokuje reklamy i stosuje znacznie więcej filtrów od konwencjonalnych rozwiązań. Wtyczka dostępna jest w postaci prostego przycisku, którym można w każdej chwili aktywować lub blokować reklamy.

Wtyczka dostępna jest tutaj.

CrxMouse Gestures

CrxMouse pozwala na wykorzystanie specjalnych makr oraz skrótów przypisanych do myszy. Wtyczka została zaprojektowana po to, aby pomóc usprawnić produktywność oraz skrócić czas wykonywania niektórych zadań. CrxMouse Gestures pozwala na zaprogramowanie kilku akcji - takich jak Super Drag, opcje związane ze scrollem czy też szybsze cofanie i przeglądanie adresów URL.

Wtyczka dostępna jest tutaj.