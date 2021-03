Przeglądarka internetowa Google już niebawem doczeka się nowej, bezpieczniejszej i szybszej wersji. Wszystko dzięki wprowadzeniu na stałe protokołu HTTPS.

Zdjęcie Google Chrome 90 przyniesie spore zmiany /123RF/PICSEL

Google wkrótce udostępni nową wersję swojej przeglądarki oznaczoną numerem .90. Wśród wielu zmian jakie zapowiada technologiczny gigant, najważniejszą wydaje się zaimplementowanie protokołu HTTPS. Od teraz aplikacja będzie automatycznie ładować wszystkie niekompletne adresy URL za pośrednictwem wspomnianego szyfrowania.

By wytłumaczyć, czym jest protokół "https" i dlaczego jest tak ważny dla naszego bezpieczeństwa, trzeba wcześniej przybliżyć samą definicje adresu strony internetowej. Widniejące na początku adresu internetowego "http" (Hypertext Transfer Protocol) to nic innego jak protokół przesyłania danych dla sieci internetowej. Pozwala on na komunikację pomiędzy użytkownikiem, a serwerem internetowym i określa format treści. Będący w użyciu już od 1999 roku protokół jest uznawany za przestarzały w obecnych czasach. Wszystko dlatego, że większość stron z niego korzystających umożliwia śledzenie poczynania internautów.

Jego młodszym i bezpieczniejszym bratem jest protokół "https" (Hypertext Transfer Protocol Secure). W dużym skrócie jest to specjalnie szyfrowana wersja protokołu "http",w której przesyłane dane są szyfrowane przy pomocy protokołu TLS. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych, a więc zabezpiecza naszą prywatność. W dzisiejszych czasach większość stron potrafi wykorzystywać takie szyfrowanie i zobaczenie w pasku adresu samego "http" powinno wzbudzić naszą czujność.

Google początkowo wprowadzi zmiany w przeglądarce stacjonarnej. Niedługo później trafią one na Androida oraz iOS.

