Google Chrome 86 już dostępny - co nowego?

Google zaprezentowało przeglądarkę Chrome 86. We wspomnianej wersji pojawiło się kilka istotnych nowości.

Zdjęcie Google Chrome 81 - na jakie nowości można liczyć? /123RF/PICSEL

Google oficjalnie zaprezentowało przeglądarkę Chrome w wersji 86. Na pokładzie znalazło się kilka nowości, tak więc warto zaktualizować sam program. Google w tym przypadku skupiło się na kwestiach powiązanych z bezpieczeństwem. Od teraz amerykańska firma będzie informowała, iż hasło użytkownika wyciekło lub adres mailowy padł ofiarą naruszenia - w tym celu firma z Mountain View wykorzystuje inteligentne skanowanie.

Google Chrome 86 będzie także blokował pobieranie plików ze źródła, którego protokół w międzyczasie zmieni się z HTTPS na mniej bezpieczne http.

W Google Chrome 86 znajdziemy także nową funkcjonalność związaną z zamrażaniem kart podczas ich nieaktywności. Oznacza to, iż same karty nie będą zużywały zasobów komputera, jeśli będą otwarte w przeglądarce, ale użytkownik nie będzie z nich korzystał przez co najmniej 5 minut. Wygląda więc na to, że wydajność komputerów powinna się znacząco zwiększyć.

Aktualizacja Google Chrome do wersji 86 jest już dostępna w stabilnym kanale dla wszystkich użytkowników.