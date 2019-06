Google Chrome 77 jest dostępny w kanale Canary. Dzięki temu wiadomo, jakie nowości pojawią się w przeglądarce.

Zdjęcie Google Chrome 77 z nowościami /123RF/PICSEL

Nowa wersja Google Chrome otrzyma możliwość łatwej personalizacji motywu - użytkownicy będą mieli natywnie do wyboru pięć rozwiązań. Najbardziej przydatną nowością będzie jednak możliwość łatwego ustawiania skrótów znajdujących się na stronie startowej: będzie można ukryć miniaturki najczęściej odwiedzanych stron. To ciekawe dopełnienie do rozbudowanego menedżera motywów przeglądarki.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Google Chrome w wersji 77 pojawi się w kanale stabilnym.