Google chce wprowadzić transkrypcje do swojego translatora

Znana z aplikacji Google Recorder transkrypcja, zmieniająca dźwięk na dokument tekstowy ma trafić do słynnego tłumacza amerykańskiego giganta.

Zdjęcie Tłumacz Google otrzyma nową funkcję? /123RF/PICSEL

Google Recorder to naprawdę ciekawa aplikacja nagrywająca, która poza wieloma przydatnymi funkcjami, posiada pewną szczególnie się wyróżniającą. Jest nią transkrypcja nagrań zamieniająca dźwięk na dokument tekstowy.

Teraz wygląda na to, że Google planuje wprowadzić podobną funkcję do swojego translatora. Obecnie umożliwia on całkiem dokładne tłumaczenie tekstów w czasie rzeczywistym. Dzięki nowej opcji nie tylko obsłuży on dłuższe rozmowy, ale też przetłumaczy na bieżąco np. wykład w innym języku.

Na obecną chwilę nie wiadomo kiedy funkcja mogłaby zawitać do tłumacza. Google zapewnia jednak, że stanie się to w niedługiej przyszłości.