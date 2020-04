Sporym problemem dla posiadaczy Chromebooków było bezpośrednie połączenie aktualizacji systemu z przeglądarką. Na szczęście wszystko wskazuje, że Google chce skończyć z tym rozwiązaniem.

Zdjęcie Chromebooki są bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych /materiały prasowe

Jak można wyczytać z artykułu zamieszczonego na portalu 9to5google, amerykański gigant pracuje nad nowym projektem o nazwie kodowej "LaCrOS. Jego celem jest oddzielenie systemu Chrome OS od przeglądarki na urządzeniach typu Chromebook.

Połączenie to, pomimo, że wiązało się z dużym ułatwieniem kodowania urządzeń przez producenta, niosło ze sobą spore zagrożenie w postaci braku jakichkolwiek aktualizacji dla przeglądarki, w momencie zakończenia wsparcia dla systemu. Dobrą wiadomością jest fakt, że Google jest świadome problemu.

Oddzielenie aktualizacji oznaczałoby możliwość wgrania poprawek do przeglądarki, nawet gdy nasz system operacyjny już dawno przestał być wspierany. Ponieważ z reguły nie wymieniamy naszego sprzętu co kilka miesięcy, rozwiązanie to mogłoby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, podczas korzystania z internetu.