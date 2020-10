Firma Gogoro ogłosiła, iż wprowadza swój elektryczny rower Eeyo 1 do sprzedaży w Europie. Na początek trafi on do Francji.

Zdjęcie Gogoro Eeyo 1

Gogoro wchodzi na rynek europejski. Marka zajmująca się sprzedażą elektrycznych rowerów poinformowała, iż pierwsza konstrukcja pojawi się w sprzedaży we Francji. W kolejnych miesiącach rower Eeyo 1 ma trafić do sprzedaży w Belgii, Monako, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Cena Eeyo 1 została ustalona na 4699 euro. W przeliczeniu na złotówki to faktycznie dużo, jednak cena oscyluje na poziomie innych, popularnych elektrycznych konstrukcji.

Waga rowerów Eeyo jest jednym z kluczowych punktów promocji konstrukcji przez producenta. Cały rower waży zaledwie 11,9 kilograma. Rower posiada ramę oraz widelec z włókna węglowego, co pozwala obniżyć finalną masę roweru.

Gogoro to marka, która ewoluowała z Tajwanu. Kilka miesięcy temu firma wprowadziła swoje elektryczne rowery na teren USA i teraz chciałaby podpić także Europę. Kluczową technologią firmy jest tak zwany SmartWheel, niezależny hub integrujący silnik oraz akumulator roweru.