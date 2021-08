Gmail, WhatsApp i Facebook zagrożone podsłuchem - to coś gorszego od Pegasusa

Paragon Solutions to grupa ekspertów do wynajęcia mogąca złamać każde zabezpieczenie. Finansowana przez izraelskie i amerykańskie przedsiębiorstwa firma twierdzi, że potrafi włamać się zdalnie do zaszyfrowanych aplikacji WhatsApp, Facebook, Signal i Gmail. Użytkownicy tych platform powinni mieć się na baczności - czytamy w serwisie Forbes.

Zdjęcie Gmail, WhatsApp i Facebook zagrożone - kolejna firma wie, jak je podsłuchać / 123RF/PICSEL