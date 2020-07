Gejzer Steamboat może sygnalizować erupcję w Yellowstone

Nowe badanie przeprowadzone w Yellowstone sugeruje, że istnieje niedoceniana dotychczas silna korelacja między zjawiskami wulkanicznymi, a hydrotermalnymi obserwowanymi w obrębie kaldery (zagłębienie w szczytowej części wulkanu) superwulkanu Yellowstone.

Zdjęcie Coraz więcej wskazuje na to, że gejzer Steamboat może być zwiastunem problemów w Yellowstone. Fot. Brocken Inaglory /Wikipedia

Jako przedmiot badania wzięto gejzery, zwłaszcza jeden z nich, gejzer Steamboat znajdujący się w parku narodowym Yellowstone. Jest to najwyższy aktywny gejzer na świecie, który wystrzeliwuje strumień gorącej wody sięgający niekiedy wysokości 90 metrów. Czasami pozostaje on uśpiony przez wiele lat, a potem nagle się aktywuje, jak ma to miejsce obecnie.

Nowe badanie, pod kierownictwem wulkanologa Erica Clementtiego, może wyjaśnić dziwne zachowanie gejzerów, tak aby zrozumieć, co powoduje deformację gruntu wokół kaldery i jak można ją powiązać z gejzerem.

Kalder superwulkanu Yellowstone rozciąga się na ponad 1500 kilometrów kwadratowych. Pióropusze magmy zasilające Yellowstone rozciągają się do samej granicy jądra i płaszcza Ziemi. Bez cienia przesady można zatem stwierdzić, że jest to system magmowy w skali kontynentalnej.

Yellowstone wykazuje silne zjawiska hydrotermalne, takie jak gejzery, gorące źródła, wulkany błotne i baseny geotermalne. Ta aktywność jest stymulowana przez ogromne zbiorniki ciepła znajdujące się pod obszarem Yellowstone, z których większość pochodzi z magmy leżącej głęboko pod kalderą.

Według Clemettiego, profesora nauk o ziemi na University of Denison w Ohio, ciepło i woda oznaczają, że powierzchnia Ziemi często unosi się i opada, co wskazuje, że Yellowstone jest bardzo aktywną kalderą. Nowy okres działalności, który rozpoczął się w 2018 r., umożliwił świeże spojrzenie na przyczyny deformacji powierzchni wokół kaldery - temat, który był omawiany od momentu jego odkrycia ponad cztery dekady temu.



- Okazuje się, że wznoszenie i opadanie powierzchni ziemi, zachowanie niektórych gejzerów i przenikanie nowej magmy pod Yellowstone mogą być ze sobą powiązane", mówi Clementti.



Przez dziesięciolecia obszar północnej krawędzi i dna kaldery były zdeformowane. Grupa badaczy przeanalizowała anomalie i wykorzystała dane na temat odkształceń uzyskane przy użyciu nowych metod do modelowania potencjalnych źródeł tych zmian.

Zdjęcie Umiejscowienie gejzeru w Parku Narodowym / materiały prasowe





Konkluzja jest taka, że magma, substancje lotne uwalniane z magmy lub płyny hydrotermalne mogą powodować wzrost lub spadek powierzchni. Podczas analiz korzystano z danych od roku 2000 do 2018. Wyniki pokazały, że deformacja może być związana z akumulacją lotnych substancji magmowych z wtargnięcia bazaltu około 2000 roku.

Postawiono hipotezę, że gejzer Steamboat reaguje na procesy w basenie gejzerów Norrisa i wpływa na wszystkie inne znajdujące się tam gejzery. Jednym z wyjaśnień może być to, że gejzer Steamboat może mieć bardziej złożony i głębszy system niż inne gejzery w Yellowstone.

Zauważono, że przy zaledwie dwóch epizodach zaobserwowanych deformacji w pobliżu basenu Norrisa, częstotliwość erupcji gejzeru Steamboat wydaje się odpowiadać na deformację powierzchni zaobserwowane w okolicy. Stwierdzono również związek między aktywnością gejzeru a akumulacją gazu powierzchniowego, co może zwiększać ryzyko wybuchów hydrotermalnych.

Profesor Clementti stwierdził, że zdolność kojarzenia głębszych procesów, takich jak inwazja magmy, ze zjawiskami powierzchniowymi, jest kluczowa dla geologów kontrolujących aktywne kaldery, takie jak ta w Yellowstone. Badanie związku między systemami magmicznym i hydrotermalnym w Yellowstone jest również ważne dla stworzenia lepszych modeli oceniających zagrożenia erupcji tego superwulkanu.