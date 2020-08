Garmin jednak zapłacił miliony dolarów okupu?

Nowe informacje wskazują na to, iż Garmin mógł zapłacić hakerom wielomilionowy okup.

Garmin nie ma łatwego życia w ostatnim czasie. Firma padła ofiarą ataku hakerskiego, który spowodował brak dostępu do usług oraz synchronizacji danych użytkowników. Ucierpiały nawet systemy przeznaczone do nawigacji lotniczej. Według Sky News, Garmin zapłacił wielomilionowy okup za pośrednictwem firmy zewnętrznej Arete Incident Response, aby otrzymać ponowny dostęp do swoich plików oraz systemów zaszyfrowanych przez hakerów.

Na ten moment nie zostało ujawnione, kto dokładnie stał za atakiem oraz komu dokładnie Garmin zdecydował się przelać ogromną sumę pieniędzy. Niektórzy badacze bezpieczeństwa uważają, iż WastedLocker (oprogramowanie, którym zainfekowano Garmina) jest powiązane z rosyjską grupą przestępców Evil Corp. WastedLocker może jednak nie być do końca dziełem samych Rosjan - bardzo możliwe, że współpracowali oni również z innymi cyberprzestępcami.

Jak widać sprawa dotycząca Garmina zdaje się rozwijać. Niebawem powinniśmy poznać jeszcze więcej szczegółów.