Jak wynika z ostatnich ujawnionych informacji, Galaxy Z Fold 3 zostanie pokazany na scenie wraz z Galaxy Z Flip 3 już w sierpniu tego roku. Informacje te pochodzą od Jona Prossera, który w przeszłości dostarczał sprawdzonych przecieków na temat koreańskiego producenta.

To jednak nie koniec istotnych informacji. Na koreańskim blogu naver.com pojawiły się także potencjalne rynkowe ceny obu urządzeń. Według nich, wyczekiwany składany smartfon Galaxy Z Fold 3 będzie kosztować od 1 900 000 do 1999 000 KRW, czyli około 1660 do 1750 USD. Przy obecnym kursie daje to kwotę wynoszącą ok. 6500 PLN. Chociaż to wciąż zawrotna liczba, to jednak niższa niż w przypadku premiery poprzednich modeli z serii.

Cena Galaxy Z Flip 3 również nie będzie mała. Na koreańskiej stronie widnieją bowiem liczby, wynoszące od 1 200 000 do 1 280 000 KRW, a więc ok. 1050 USD do 1120 USD. To niemal 4300 PLN. Wciąż wiele, ale podobnie jak w poprzednim przypadku, taniej niż wcześniej.

Dane na temat oficjalnej premiery wszystkich sprzętów są różne. Niektóre źródła mówią o tym, iż Koreańczycy zdecydują się na sam początek sierpnia podczas gdy inne dane wskazują na drugą połowę tegoż miesiąca.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko cierpliwie czekać.

