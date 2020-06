GAIA-X - sposób na niezależność infrastruktury chmurowej od USA i Chin

Francja oraz Niemcy uruchomiły projekt GAIA-X. Jego celem jest dążenie do zniwelowania zależności od infrastruktury amerykańskiej oraz chińskiej. To także sposób na szybsze rozwiązywanie potencjalnych konfliktów między przepisami UE a resztą świata.

Projekt GAIA-X został oficjalnie zaprezentowany przez Niemcy oraz Francję. Jak donosi Euractiv, przedstawiciel Francji, Le Maire powiedział, iż GAIA-X od początku ma dążyć do niezależności związanej z infrastrukturą chmurową. W ten sposób Unia Europejska chciałaby zacząć pozbywać się wpływu gigantów amerykańskich oraz chińskich. Nie oznacza to, ze Amerykanie nie mogą się ubiegać o dołączenie do inicjatywy. Przedstawiciele projektu zapraszają Amazon, Microsoft oraz Google, jednak będą wymagały od nich spełnienie konkretnych zasad. Microsoft wystosował już swoje poparcie dla całego projektu.

Wśród firm-założycieli GAIA-X znajdują się tacy giganci, jak BMW, Bosch, Atos, Deutsche Telekom, OVHCloud oraz inni. Oficjalnie projekt ma zostać uruchomiony w 2021 roku.