Gadżet zmieniający zdjęcie w hologram

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o swoim własnym hologramie na biurku, pewna firma może mieć dla was interesujące rozwiązanie.

Zdjęcie Looking Glass Portrait /YouTube

Młoda firma na Kickstarterze próbuje obecnie zebrać fundusze na szalenie oryginalny gadżet o nazwie "Looking Glass Portrait". Urządzenie ma w sprytny sposób przerabiać zdjęcia z iPhone’a wykonane w trybie portretowym i zamieniać je w formę hologramu.

W tym celu musimy jedynie przenieść wybraną fotografię do oprogramowania, które odpowiednio przetworzy je i wyśle do niewielkiego urządzenia przypominającego witrynę. To właśnie na niej będziemy mogli zobaczyć cyfrowy odpowiednik naszego dzieła.

Cyfrowa ramka wykorzystuje informacje o głębi zawarte w zdjęciach wykonanych w trybie portretowym. Na ich bazie sprzęt generuje trójwymiarowy model hologramu. Choć oczywiście rozwiązaniu daleko do tego, co znamy z filmów sci-fi, to jednak jako wizualnie zapowiada się interesujący gadżet, jeśli tylko twórcy wprowadzą na go narynek.

Wideo youtube

Urządzenie Looking Glass Portrait jest obecnie w fazie rozwoju, jednak już teraz można wesprzeć twórców na Kickstarterze. Jeśli jesteście zainteresowani, powinniście przygotować ok. 199 dolarów, a więc 370 złotych.