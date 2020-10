G-Suite zamienia się w Google Workspace

Gmail, Dysk, Kalendarz i Meet oraz inne usługi Google przechodzą metamorfozę. Wersje płatne zostaną zintegrowane w Google Workspace - nową markę, pakiety i środowisko, które inteligentnie łączy komunikatory, narzędzia do wideokonferencji, aplikacje do współpracy nad dokumentami oraz listy zadań.

Zdjęcie Google Workspace to nie tylko nowe ikony, ale połączenie wszystkich podstawowych narzędzi do komunikacji i współpracy zdalnej /materiały prasowe

- To koniec "biura", jakie znamy - powiedział Javier Soltero, wiceprezes Google i dyrektor generalny produktu Google Workspace. - Teraz zespoły muszą mieć możliwość pracy bez konieczności spotykania się, za to z zarządzaniem swoim czasem tak, aby pracować bardziej efektywnie i budować relacje międzyludzkie w nowy sposób. Google Workspace daje ludziom znane, a teraz w pełni zintegrowane doświadczenie, które pomaga wszystkim odnieść sukces w tej nowej rzeczywistości - niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, pracujesz w domu, spotykasz się z klientami osobiście lub zdalnie się z nimi komunikujesz - dodał.

W lipcu Google ogłosił “lepszy dom do pracy", pierwszy krok w misji stworzenia jednego, zintegrowanego środowiska łączącego najlepsze sposoby na współtworzenie treści, komunikowanie się i współpracę na odległość. Dzisiaj, to nowe środowisko jest ogólnie dostępne dla wszystkich klientów firmowych Google Workspace, a w najbliższych miesiącach - także dla wszystkich pozostałych użytkowników.

Korzystanie z Google Workspace to połączenie wszystkich podstawowych narzędzi do komunikacji i współpracy zdalnej - jak czat, poczta elektroniczna, połączenia głosowe i wideo, tworzenie i edytowanie treści. Wśród nowych funkcji znajdują się:

· Podgląd linków: udostępniona dzisiaj funkcja w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach umożliwia podgląd zawartości do której odsyła link - bez opuszczania oryginalnego dokumentu - zaoszczędzając na czasie koniecznym na zmianę aplikacji i zakładek;

· Inteligentne okienko w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach: kiedy “@wspomnisz" kogoś w swoim dokumencie, specjalne okienko pokaże dane kontaktowe, wyświetli szczegóły zawierające kontekst, a nawet zasugeruje działania, takie jak udostępnienie dokumenty. Funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Workspace w najbliższych dniach.

· Tworzenie dokumentów w pokojach Czatu: w najbliższych tygodniach Google Workspace umożliwi użytkownikom dynamiczne tworzenie i wspólną pracą nad treściami (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje) w ramach pokoju w Czacie, bez potrzeby zmieniania zakładek w przeglądarce lub przechodzenia do innego narzędzia. Ułatwi to współpracę nad jednym dokumentem oraz wgląd całego zespołu w postęp prac nad danym materiałem.

· Tryb “picture-in-picture" z Google Meet w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach: w lipcu Google ogłosił możliwość uruchomienia Google Meet w trybie picture-in-picture w Gmailu i Czacie, tak by ułatwić użytkownikom także kontakt wzrokowy i głosowy w trakcie wspólnej pracy. W najbliższych miesiącach, Google udostępni tryb picture-in-picture z Meet także w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach.

W najbliższych tygodniach użytkownicy zobaczą nowe czterokolorowe ikony dla aplikacji Gmail, Dysk, Kalendarz, Meet oraz naszych narzędzi do tworzenia treści takich jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Będą odzwierciedlać tę samą rodzinę produktów i łączyć się z misją Google Workspace - tworzenia całościowego środowiska komunikacji i współpracy, z pomocą Google.

Najtańszy z oferowanych abonentów wynosi 20,70 zł.



Edukacja i firmy

W najbliższych miesiącach pojawi się również Google Workspace dla szkół i uczelni oraz organizacji non-profit. Użytkownicy z sektora edukacyjnego mogą nadal korzystać z naszych narzędzi za pośrednictwem pakietu G Suite for Education, który obejmuje narzędzia: Classroom, Assignments, Gmail, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Meet. Pakiet G Suite for Nonprofits będzie nadal dostępny dla uprawnionych organizacji za pośrednictwem programu Google for Nonprofits.

Każdy z ponad 5 milionów klientów firmowych Google Workspace, od MŚP po międzynarodowe korporacje, potrzebuje bezpiecznych, przełomowych rozwiązań, które pomagają im modernizować sposoby pracy. Jednak ich wymagania dotyczące przechowywania danych, zarządzania nimi, a także bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami różnią się od siebie znacząco. By dać im więcej możliwości wyboru i pomóc im w maksymalnym wykorzystaniu funkcjonalności Google Workspace, w oparciu o ich bezpośrednie opinie i sugestie, Google udostępnia też nowe pakiety usług, które lepiej dopasowują się do potrzeb klientów.