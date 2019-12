Wykorzystując funkcję „Twój telefon” na smartfonach z Androidem oraz komputerze z systemem Windows 10 użytkownicy mogą zamienić swoje urządzenie w swoisty tablet graficzny podłączony do komputera.

Zdjęcie Windows 10 /materiały prasowe

Aplikacja "Twój telefon" ma pozwolić użytkownikom na skopiowanie ekranu telefonu na pulpit komputera, a także interakcję z samymi treściami: zarówno za pomocą dotyku, jak i klawiatury oraz myszy. Microsoft przygotowuje także wsparcie dla aplikacji do rysowania takich, jak ArtFlow, Medibang czy OneNote. Warto pamiętać, że nie wszystkie smartfony pozwalają na możliwość skopiowania zawartości wyświetlacza do komputera.

Choć sama funkcja jest imponująca, to jest praktyczna użyteczność jest nieco wątpliwa. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można jej wykorzystać do obsługi prostych zadań.