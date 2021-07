Francuska firma zbrojeniowa CILAS zainwestowała w rozwój systemu obronnego nazwanego HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications - Power). Urządzenie, wyglądem przypominające niewielkiego robota, bazuje na zestawie specjalnie skalibrowanych czujników optycznych, które na bieżąco śledzą drony w trakcie lotu. Jeśli sprzęt skutecznie rozpozna wrogie pojazdy, do działania przystępuje potężny dwukilowatowy laser, który w krótkim momencie strąca wrogie jednostki.

Do obsługi całej maszyny, jest potrzebna zaledwie jedna osoba. To właśnie ona odbiera sygnały z wszechobecnych czujników zamontowanych na HELMA-P, a następnie przy pomocy kontrolera podobnego do joysticka, oddaje strzał.

System, który jest rozwijany od ponad dwóch lat, przeszedł obecnie już kilka etapów testów. Firma CILAS zapewnia, że wszystkie z nich przeszły pomyślnie, a system HELMA-P skutecznie zestrzelił już 37 dronów. Ostatni ze sprawdzianów miał miejsce 7 lipca tego roku. Podczas pokazu, firma z powodzeniem zademonstrowała system uzbrojenia podczas deszczu pod znaczną osłoną chmur

Niestety na obecną chwilę nie wiadomo kiedy rozwiązanie trafi do oficjalnego uzbrojenia francuskiej marynarki.