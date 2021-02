Framework – modułowy laptop, w którym da się wymienić wszystko

Firma Framework zaprezentowała swojego modułowego laptopa – konstrukcja posiada wiele wymiennych części, które będzie można zmienić bez konieczności rozbierania całej konstrukcji.

Reklama

Zdjęcie Framework to modułowy laptop /materiały prasowe

Laptop Framework posiada obudowę z frezowanego aluminium oraz 13,5-calowy wyświetlacz działający w rozdzielczości 2256 na 1504 piksele. Sprzęt został także wyposażony w kamerkę internetową, baterię o pojemności 55 Wh oraz procesory Intel Core i5 oraz i7.

Reklama

Laptop Framework i jego największa zaleta, to modułowość. W komputerze da się wymienić niemalże wszystkie części - w tym system kart rozszerzeń zawierający w sobie komponenty takie, jak USB typu C, USB C, HDMI i inne. Firma pozwala zmienić układ klawiatury, kolor ramki wyświetlacza, pamięć RAM czy nawet zainstalowany moduł do połączenia Wi-Fi. Kod QR wydrukowany na częściach ma pomóc użytkownikom znaleźć alternatywne moduły, które będą pasowały do laptopa. To bardzo przydatne rozwiązanie.

Framework udostępni więcej informacji na temat specyfikacji samego komputera oraz jego ceny w okolicach lata 2021 roku. Nie wiadomo czy produkt trafi na rynek międzynarodowy czy też zostanie ograniczony jedynie do USA.

Zdjęcie Konstrukcja pozwala na wymianę części / materiały prasowe

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl