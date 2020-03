Foxconn ma się dobrze pomimo pandemii

Założyciel Foxconn, Terry Gou, poinformował media o stanie fabryk technologicznego giganta. Choć pandemia przyniosła pewne straty, to jednak sama produkcja "przekroczyła oczekiwania".

Zdjęcie Foxconn powoli odzyskuje siły po epidemii /123RF/PICSEL

Życie w Chinach powoli wraca do normy. Przykładem na to ma być optymistyczny komunikat założyciela marki Foxconn. Terry Gou wyjawił w nim, że do największych zakładów i fabryk na Tajwanie i w Chinach powróciły standardowe dostawy podzespołów, a tym samym wznowiono produkcję niektórych urządzeń.

Z powodu zagrożenia koronawirusem, przychody marki Foxconn spadły w lutym o ponad 1,6 mld USD. Wirus spowodował m.in. znaczne opóźnienia w produkcji iPhone'a 9 i zmusił firmę Apple do bezterminowego odłożenia premiery telefonu. Pomimo tego, Terry Gou jest zadowolony z wyniku produkcyjnego, który - jak sam twierdzi "przekroczył oczekiwania".



Choć zagrożenie w Chinach powoli słabnie, to sam wybuch pandemii będzie miał bez wątpienia ogromny wpływ na wyniki finansowe wielu firm i ich partnerów.

