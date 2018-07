Fibaro i Nice łączą siły

Grupa Nice, światowy lider w dziedzinie automatyki dla domu nabył 100 proc. udziałów Fibar Group S.A. – polskiego producenta systemu smart home Fibaro. Wartość sfinalizowanej transakcji opiewa na ćwierć miliarda złotych.

Zdjęcie Fibaro Wall Plug dla Home Kit /materiały prasowe

FIBARO jest jednym z liderów rynku smart home - produkty poznańskiej firmy dostępne są na ponad 100 rynkach na całym świecie. System oferowany przez Fibar Group był pierwszym działającym w pełni bezprzewodowo, co zapewniło polskiemu rozwiązaniu rozgłos na całym świecie. Od 2010 r. jest stale rozwijany o nowe produkty i funkcje, co pozwala FIBARO cieszyć się pozycją innowatora rynku smart home i internetu rzeczy (Internet of Things - IoT).

Nice to międzynarodowa grupa z siedzibą we Włoszech zajmująca się automatyką domową oraz rozwiązaniami z dziedziny bezpieczeństwa dla domu. Firma oferuje szeroki wybór produktów z dziedziny zintegrowanej automatyki do bram, bram garażowych, rolet przeciwsłonecznych, systemów parkingowych i bezprzewodowych systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

"Transakcja, do której doszło wczoraj w Warszawie to olbrzymia szansa na dalszy rozwój naszego systemu smart home oraz pozostałych rozwiązań IoT, nad którymi pracują działy R&D w Poznaniu i Zielonej Górze" - powiedział po podpisaniu umowy Maciej Fiedler, CEO Fibar Group S.A.. "Zdecydowaliśmy się na ofertę Nice, ponieważ poszukiwaliśmy inwestora, który nie tylko pozwoli marce FIBARO dalej rozwijać się w zaplanowanym przez nas kierunku, ale również zapewni nam środki na dalsze badania i sam skorzysta z naszego zaawansowanego technologicznie know-how. Wzbogaci to również portfolio produktów obu firm" - dodał Fiedler.

Dla FIBARO transakcja oznacza również powiększoną sieć dystrybucji produktów i olbrzymią inwestycję w działy R&D oraz moce produkcyjne. Transakcja opiewająca na 250 mln złotych to największa inwestycja w branży smart home i IoT dokonana przez grupę Nice.