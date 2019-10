Pogoń za coraz większymi rozdzielczościami i rosnąca jakość zdjęć przyczyniły się do przestępstwa. Stalker wyśledził dom znanej piosenkarki za pomocą odbicia w jego oku.

Zdjęcie Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości nie zawsze są bezpieczne /123RF/PICSEL

Ena Matsuoka - znana japońska piosenkarka należąca do grupy Tenshitsukinukeniyomi, padła ofiarą przeraźliwego stalkingu. Wszystko za sprawą zdjęcia, która przesłała do portalu społecznościowego. To właśnie dzięki niemu, obsesyjny fan odkrył miejsce w którym często przebywała i zaatakował niczego nie spodziewającą się ofiarę.

Napastnik wyśledził celebrytkę za sprawą odbicia przystanku wypatrzonego w oku kobiety. Zdjęcie posiadało tak dużo detali, że mężczyzna był w stanie określić nie tylko okoliczne miejsce w którym wykonano zdjęcie, ale nawet blok w którym mieszka gwiazda. Gdyby tego było mało, za pomocą map Google, stalker odkrył pokój piosenkarki.

Zdjęcie Ena Matsuoka - jedno ze zdjęć, które pomogły w lokalizacji gwiazdy / materiały prasowe

Zboczeniec zakradł się do niczego nie spodziewającej się dziewczyny, zakrył jej usta i obmacywał. Na szczęście niedługo później trafił w ręce policji. Grozi mu surowy wyrok.