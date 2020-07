Facebook - wielkie marki bojkotują serwis Zuckerberga

Facebook ma do czynienia ze zorganizowanym bojkotem wypowiedzianym przez największych reklamodawców. Swoje reklamy z platformy usunęły już największe marki, a kolejne z nich podążają za ich krokiem.

Zdjęcie Bojkot reklamodawców na Facebooku trwa /123RF/PICSEL

Według serwisu The Verge firmy z różnych branż zdecydowały się wycofać swoje reklamy z Facebooka i "ukrócić" nieco zarabianie pieniędzy przez sam portal. Wszystko to związane jest z kampanią #StopHateforProfit, która ma wymusić na gigancie społecznościowym zmianę sposobu, w jaki radzi on sobie z mową nienawiści i dezinformacją - w tym tematami powiązanymi z prezydentem Donaldem Trumpem. Firmy takie, jak Coca-Cola, Microsoft, Starbucks, Target czy Unilever lub Verizon zadeklarowały wycofanie reklam albo na miesiąc albo nawet do końca 2020 roku.

Reklama

Przychody Facebooka z reklam za 2019 rok wyniosły około 70 miliardów dolarów. Portal wie, jak ważnym elementem jest dla niego ten format i już zapowiedział zmiany związane z moderowaniem hejtu oraz mowy nienawiści.

Sprawa pozostaje jednak rozwojowa.