Wieczorem w czwartek pojawiły się problemy z prawidłowym działaniem Facebooka. Według serwisu Downdetector i samych użytkowników, awaria obejmuje Amerykę Północą i wiele krajów europejskich, w tym Polskę.

Problemy mają dotyczyć wszystkich serwisów należących do Facebooka, zatem również Instagrama. Jeśli usługa nie działa prawidłowo, na ekranie pojawia się komunikat "Przykro nam, ale coś poszło nie tak". Problemy rozpoczęły się po godzinie 20:00 w czwartek, 17 września.

Użytkownicy Twittera z całego świata wymieniają informacje o tym, gdzie pojawiają się problemy z Facebookiem. Firma nie odniosła się jeszcze do całej sytuacji - nie wiadomo, co powoduje problemy i czy dotyczą one wyłącznie konkretnych grup odbiorców, na przykład korzystających tylko z komputera lub urządzeń mobilnych.





Poniżej zamieszamy zrzut ekranu z serwisu Downdetector, który pokazuje skalę zjawiska:

Zmiana wyglądu Facebooka



Przez ostatnie tygodnie użytkownicy Facebooka zostali zaskoczeni całkowicie nowym wyglądem popularnego portalu. Jak można się domyśleć, wiele osób zżytych z dotychczasową wersją serwisu nie była zachwycona z faktu nagłej zmiany, zwłaszcza, że nowoczesny design może wydawać strasznie chaotyczny. Specjalnie dla nich, Facebook postanowił wprowadzić możliwość przełączania przełączanie się między jednym a drugim projektem - niestety, nie na długo. Klasyczny projekt Facebooka zniknie na stałe we wrześniu. Oznacza to, że użytkownicy nie będą już mieli wyboru pomiędzy nową, a starą wersją portalu. Wszyscy zostaną zmuszeni do korzystania z nowego interfejsu.