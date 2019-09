Jak donosi CNBC - Facebook prowadzi rozmowy ze znaną marką okularów w celu wspólnego stworzenia inteligentnych okularów.

Nazwa kodowa projektu brzmi na chwilę obecną "Orion" i dotyczy ona opracowywanych przez firmę Facebook inteligentnych okularów. Mają one w dużym stopniu spełniać funkcję smartfona, umożliwiając nam odbieranie i wykonywanie połączeń, odczytanie smsów czy wskazywanie drogi przez nawigację. Wszystko to ma być wyświetlane na specjalnie przystosowanych szkłach, podobnie jak miało to miejsce w dawnym projekcie HoloLens.

CNBC poinformowało, że Facebook szuka partnerstwa z firmą macierzystą Ray-Ban Luxottica. Można się domyślić, że głównym celem rozmów jest chęć dzielenia oprawek z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek okularów na świecie.

Według przecieków, Facebook pracuje nad tego typem urządzenia już od kilku lat i obecnie trwają badania dotyczące zmniejszenia rozmiarów testowych urządzeń.