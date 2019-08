Ambitne plany Facebooka zakładają stworzenie urządzenia, które pozwoli użytkownikom „pisać mózgiem”. Wszystko to w tempie mniej więcej 100 słów na minutę.

Elon Musk i jego firma Neuralink, to nie jedyna osoba, która chciałaby połączyć mózg człowieka z interfejsem komputerowym. Facebook również ma ambitne plany, które zakładają stworzenie specjalnych urządzeń zakładanych na głowę. Umieszczenie ich na czaszce miałoby pozwolić na pisanie za pomocą myśli. Nad swoim nowym projektem inżynierowie pracują z neuronaukowcami z University of California w San Francisco. Przedstawiciele giganta społecznościowego zaprezentowali system, który może tłumaczyć mowę na tekst w czasie rzeczywistym wykorzystując do tego jedynie naturalną aktywność mózgu. Choć to imponujące, to sama technologia dopiero raczkuje i przed nią jeszcze długa droga.

Interfejsy mózg-komputer już istnieją, jednak wymagają one od użytkownika wprowadzania tekstu na wirtualnej klawiaturze - sam proces jest bardzo powolny. Badacze z UCSF podeszli do tematu od innej strony: postanowili oni użyć kontekstu, aby pomóc maszynom w tłumaczeniu całych słów i wyrażeń. Naukowcy wszczepili także specjalnej tablice elektryczne na wybranych powierzchniach mózgu pacjentów z padaczką. Narzędzia zostały umieszczone w obszarach związanych zarówno z mową, jak i zrozumieniem. Badani po udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań trenowali system, który rozpoznaje aktywność elektryczną mózgu w czasie rzeczywistym.

Obecnie dostępne rozwiązanie jest ograniczone. Facebook chciałby jednak, aby docelowo system był w stanie obsłużyć około 100 wyrazów w ciągu minuty. Wiele osób podnosi także etyczne pytania, które powinny zostać zadane na kolejnym etapie rozwoju opisywanej technologii. Czy będziemy chcieli udostępnić swoje mózgi Facebookowi?

Mark Chevillet z Facebook Reality Labs nie jest w stanie przewidzieć ani rozwiązać wszystkich potencjalnych problemów związanych z interfejsem mózg-maszyna. Firma ma być jednak całkowicie transparentna w sprawie swojego neurologicznego programu oraz każdego etapu jego rozwoju.

Przyszłość zapowiada się interesująco.