FAA prosi linie lotnicze o przegląd Boeingów 737

FAA poprosiło o inspekcję samolotów Boeing 737 w związku z wyłączaniem się silników.

Zdjęcie FAA zaleca przegląd samolotów 737 /AFP

Federalna Administracja Lotnicza nakazała przeprowadzenie inspekcji samolotów Boeing 737 po czterech samoistnych incydentach związanych z wyłączeniem się silników. Problem jest prawdopodobnie spowodowany uziemieniem, które miało miejsce przez pandemię koronawirusa.

Pandemia koronawirusa zmusiła wiele linii lotniczych do uziemienia swoich samolotów i pozostawienia ich w opcji "deep storage" na parę tygodni. Linie lotnicze powoli wznawiają swoje loty i wygląda na to, że silniki w samolotach mają problemy z poprawnym działaniem. Według FAA problem może dotyczyć do 2000 samolotów. Podczas czterech sytuacji związanych z wyłączeniem silnika, pojazdy lądowały normalnie, bez przeszkód oraz wypadków. Szczęście może jednak nie trwać wiecznie.

Rzecznik Boeinga, Peter Pedraza wydał oświadczenie, w którym poinformował, iż Boeing nakazał operatorom samolotów 737 Classic i 737 NG przegląd odpowiednich części oraz sprawdzenie potencjalnej korozji w silnikach.