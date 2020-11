F-117 po raz pierwszy od dekady złapany na zdjęciu

Samolot F-117 został przyłapany na fotografii. To pierwszy raz od niemalże dekady, kiedy można było zobaczyć go w powietrzu.

Zdjęcie F-117 / fot. Santos Caceres /materiał zewnętrzny

Fotografia została wykonana w okolicy bazy Sił Powietrznych USA w Nellis w Las Vegas. Dwa F-117 zostały zauważone w powietrzu po raz pierwszy od około dekady. Fotografie zostały wykonane przez Santosa Cacaresa i pokazują samolot, który leci w kierunku nieba. Dlaczego są one warte zauważenia?

Głównie dlatego, iż F-117 został oficjalnie wycofany ze służby w 2008 roku, co oznacza, że sam samolot nie latał od prawie 12 lat. W ostatnich latach tego typu konstrukcje stały się jednak bardziej aktywne. Do tej pory latały one w ramach wsparcia grup morskich u wybrzeży południowej Kalifornii.

Siły Powietrzne przyznają, iż F-117 został faktycznie wycofany ze służby, jednak jak przekazują wojskowi, samoloty dalej latają w ramach ograniczonych działań badawczych. Czym one są? Tego nie do końca wiadomo. Około 48 samolotów F-117 jest dalej magazynowanych i zdolnych do lotu.

Lockheed F-117 Nighthawk to amerykański odrzutowy samolot bombowy wykonany w technice obniżonej wykrywalności. W służbie od 1983 roku do 2008 roku. Cała konstrukcja samolotu bazuje na stopach aluminium oraz tytanie, a także elementach ceramicznych. Powierzchnia pokryta jest z materiałów RAM, które są w stanie absorbować fale radiowe. F-117 działa w oparciu o dwa silniki turbowentylatorowe General Electric. Całość jest wysoce niestateczna pod kątem aerodynamicznym. W trakcie lotu F-117, komputer pokładowy musi trzykrotnie na sekundę stabilizować lot myśliwca, aby nie utracić sterowności i kontroil także przez pilota.



Zdjęcie F-117 Nighthawk / Wikipedia

Ostatnie modele trzymane przez USA mogą zostać niebawem zniszczone lub przekazane na eksponat muzealny.