W Europie skończyła się pula adresów IPv4. Oznacza to, że nowe urządzenia mogą mieć kłopot z przypisaniem ich do sieci.

Pula adresów IPv4 wyczerpała się w Europie

Wprowadzając technologię IPv4 było wiadomo, iż jest ona w stanie obsłużyć około 4,2 miliarda urządzeń. Po paru latach okazuje się, iż ta liczba jest za mała dla wszystkich chętnych. Agencja RIPE NCC poinformowała, iż pula adresów w Europie została wyczerpana. Tym samym uruchomiono procedurę, która a pozwolić na ponowne wykorzystanie nieużywanych rekordów.

Rozwiązaniem problemu ma być przejście na standard IPv6 - ta technologia oferuje zapas adresów na co najmniej kilkadziesiąt lat do przodu. Niestety koszty wdrożenia IPv6 są spore, głównie dla dostawców internetu, przez co niechętnie decydują się oni na ten krok.

Sytuacja na ten moment jest rozwojowa.