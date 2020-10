Energia słoneczna staje się najtańszym źródłem elektryczności

W niektórych częściach świata energia słoneczne jest obecnie najtańszym źródłem energii elektrycznej w historii.

Zdjęcie Energia słoneczna staje się coraz tańsza /123RF/PICSEL

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej zdradza, iż energia słoneczna staje się obecnie najtańszym źródłem energii elektrycznej. Światło słoneczne jest darmowe, ale technologia potrzebna do przekształcenia go w energię elektryczną może być kosztowna. Obecnie ponad 130 krajów posiada politykę obniżającą koszty budowy nowych instalacji słonecznych. Koszty energii elektrycznej generowanej za pośrednictwem energii słonecznej spadły od 20 do 50 proc. względem 2019 roku.

Dla porównania, koszt węgla wynosi około od 55 do 150 dolarów za megawatogodzinę - mniej więcej tyle samo, co przez ostatnią dekadę. Przemysł węglowy upada pomimo wysiłków wielu państw w tym Stanów Zjednoczonych i Polski. Prognoza dotycząca energii słonecznej jest coraz lepsza - wraz z kolejnymi latami jej cena ma spadać, aby sprostać wymaganiom konsumentów.

Innowacje, które pojawiają się na rynku mają również obniżyć koszty wdrażania chociażby paneli solarnych, w przypadku klientów indywidualnych.