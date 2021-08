Elon Musk z rozbrajająco szczerym wpisem o teslach

Tesla Full Self-Driving to będący oficjalnie wciąż w fazie testów system, który dodaje do pojazdów amerykańskiej marki nowe funkcje, takie jak automatyczna zmiana pasa czy system ułatwiający parkowanie równolegle lub prostopadle. Rozwiązanie niemal równy rok temu trafiło do pierwszych klientów i niestety w większości przypadków, spotkało się ze sporą krytyką.

Teraz sytuację podsumował sam Elon Musk, który na swoim oficjalnym koncie na Twitterze umieścił dosyć niespodziewany wpis. Wynika z niego, że właściciel marki jest świadom niedoskonałości oprogramowania i choć nie padły żadne konkrety, wiadomo, że system czeka duża aktualizacja.

"FSD Beta 9.2 w rzeczywistości nie jest dobre IMO (moim skromnym zdaniem - przyp. redakcji), ale zespół Autopilot/AI stara się go jak najszybciej ulepszyć" - napisał Musk.





Kiedy można się jej spodziewać? Na ten moment nie wiadomo. Musk podkreślił, że cały zespół, odpowiedzialny za rozwój funkcji autopilota działa tak szybko, jak to możliwe. Wiadomo natomiast, że wyczekiwana poprawka przyniesie duże zmiany w bezpieczeństwie i usprawni dokładność działania systemu, zarówno na drogach szybkiego ruchu, jak i tych miejskich.

