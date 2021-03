Elon Musk planuje stworzyć miasto w Teksasie

Dyrektor generalny SpaceX - Elon Musk - poinformował na swoim Twitterze o pomyśle stworzenia nowego miasta - "Starbase" - bezpośrednio powiązanego ze słynnym portem kosmicznym.

Elon Musk postanowił wykonać jeszcze jeden istotny ruch zanim wyśle ludzi do Marsa. Mowa o stworzeniu zupełnie nowego miasta w stanie Teksas, które mogłoby służyć za główne centrum rozwoju firmy SpaceX. Starbase - bo tak ma zwać się metropolia ma być zlokalizowane w pobliżu zakładu produkcyjnego firmy i słynnego kosmicznego portu należącego do milionera.

Ekscentryczny przedsiębiorca pochwalił się swoimi panamami na Twitterze. W charakterystycznej, krótkiej wypowiedzi zaznaczył on chęć budowy nowego ośrodka, podkreślając przy tym, że będzie on dużo większy od dotychczasowej wioski Boca Chica. Niewielka miejscowość w Teksasie to miejsce w którym firma SpaceX testuje i produkuje prototypy rakiet od 2014 roku. Co więcej - Musk zwrócił się już do urzędników hrabstwa stanowego w sprawie włączenia wspomnianej wioski do miasta Starbase.

Potwierdzając zainteresowanie Muska stworzeniem miasta, sędzia hrabstwa Cameron, Eddie Treviño Jr., podkreślił, że jeśli SpaceX i Elon Musk faktycznie chcą podążać wyznaczoną ścieżką, muszą być świadomi zasad prawa oraz ich przestrzegania. Urzędnicy wyraźnie zaznaczyli, że wszelkie petycje milionera będą rozpatrywane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych osób.