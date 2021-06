​Elon Musk obchodzi 50. urodziny

Szalony miliarder i genialny wizjoner czy nieodpowiedzialny bogacz i uprzywilejowany megaloman? Elon Musk wywołuje emocje, jednocześnie rewolucjonizując kolejne branże. Dzisiaj obchodzi on swoje 50. Urodziny.

Zdjęcie Elon Musk stał się najbardziej rozpoznawaną osobistością świata technologii / AFP

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu o Musku słyszały jedynie osoby zainteresowane technologiami i motoryzacją. Dzisiaj jeden z trzech najbogatszych (jego pozycja ulega ciągłej zmianie) ludzi na świecie jest doskonale rozpoznawany poza specjalistycznymi kręgami.

Elon Musk urodził się w Pretorii (RPA) 28 czerwca 1971 roku. Syn inżyniera i zarządcy jednej z kopalni oraz modelki. Sam twierdzi, że nie miał łatwego dzieciństwa, musiał na wiele rzeczy samemu zapracować. W tym roku przyznał, że ma Zespól Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu. W wieku 12-lat zrozumiał, że radzi sobie całkiem dobrze jako programista, przeniósł się, poprzez Kanadę, do USA, po drodze imając się różnych zajęć, na koncie ma nawet grę wideo.

Jego nazwisko pojawiło się w branży tech w okolicach wzrostu popularności PayPala, cyfrowego systemu płatniczego. Nie on założył PayPala, a jedynie jego biznes (x.com) trafił do tej samej grupy, co PayPal.

W 2002 roku Musk stworzył SpaceX, dzisiejszego lidera w prywatnym sektorze podboju kosmosu. Natomiast Tesla nie była jego dziełem, ale zainwestował w firmę robiącą samochody elektryczne w optymalnym momencie, jeszcze przed premierą pierwszego modelu (Roadster, rok 2008). Dzisiaj Tesla to jedna z najbardziej wartościowych marek motoryzacyjnych na świecie.

Inne należące do niego firmy to m.in. OpenAI, Hyperloop, Neuralink i The Boring Company.

Musk został również nazwany "ojcem chrzestnym" krytowalut, jego wpisy na Twitterze mają bezpośrednie przełożenie na kurs bitcoina i dogecoina.

Prywatne życie Muska jest równie barwne, jak jego biznesy - ma siedmioro dzieci i miał trzy żony (z jedną ożenił się ponownie). Jego obecna partnerka jest znana pod pseudonimem Grimes.

Musk nie ukrywa, że jego wielkim marzeniem jest podróż na Marsa, gdzie - jak twierdzi w żartach - chciałby dożyć swoich ostatnich dni.

