Dokładnie pięć dni temu Elon Musk trafił na szczyt listy najbogatszych ludzi świata. Jednak po spadku wartości akcji Tesli w poniedziałek, 11 stycznia, Musk "stracił" 13,5 mld dolarów, plasując się na drugim miejscu na liście najbardziej zamożnych, tuż za Jeffem Bezosem, szefem Amazona - tak przynajmniej wynika z wyliczeń Forbesa.

Zdjęcie Według szacunków Forbesa, Musk nie jest najbogatszym człowiekiem świata /AFP

Koncern motoryzacyjny Tesla stracił w poniedziałek 5-proc. wartości w porównaniu do poprzedniej kapitalizacji. Ma to bezpośrednie przełożenie na majątek Muska, a co za tym idzie, jego pozycję na liście najbogatszych ludzi świata. Według Forbesa, po tych zmianach, miliarder spadł na drugie miejsce w rankingu. Oprócz Tesli, Musk ma udziały w firmie kosmicznej SpaceX oraz w The Boring Company.

Zgodnie z wyliczeniami Forbesa, majątek Bezosa wnosi 182 mld dolarów, a majątek Muska - 176 mld dolarów.

"Nawet po poniedziałkowych spadkach kapitalizacja Tesli na poziomie 795 mld dolarów przewyższa m.in. amerykańskiego Facebooka (ok. 745 mld USD) oraz chińskiego Tencenta (blisko 700 mld USD). Zarazem pozostaje o ok. 400 mld dolarów w tyle za holdingiem Alphabet (ok. 1,2 bln USD), spółką matką m.in. firmy internetowej Google i działającej w branży technologii jazdy autonomicznej Waymo. Wyżej wyceniane są także działający w branży chmurowej oraz e-handlu Amazon (blisko 1,6 bln USD), informatyczny Microsoft (ok. 1,65 bln USD) i dostawca sprzętu i oprogramowania Apple (ok. 2,2 bln USD)" - czytamy w depeszy PAP-u.

Wszystko zależy jednak od sposobu liczenia pieniędzy. Jak słusznie podkreśla serwis Business Insider, według rankingu Boomberga, którzy stosuje inne kryteria, Musk jest nadal "wart" 194 mld dolarów, a Bezos - 183 mld dolarów.