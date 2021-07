Elon Musk kupił bilet na podróż w kosmos z Virgin Galactic

Wbrew temu, co można by sądzić, zarówno Elon Musk jak i Richard Branson to dobrzy znajomi, którzy wielokrotnie wspierali się w swych podobnych projektach. Trudno także mówić w ich przypadku o jakiejkolwiek konkurencyjności. Podczas gdy założona przez Muska agencja kosmiczna SpaceX od lat działa w celu ułatwienia szerszej eksploracji kosmosu, Virgin Galactic skupia się przede wszystkim na lotach turystycznych, operujących na granicy lotów suborbitalnych.

Nic zatem dziwnego, że dysponujący wręcz niewyobrażalnymi funduszami Elon Musk, zdecydował się zakupić bilet na podróż w kosmos z Virgin Galactic. Choć na obecną chwilę nie wiadomo, które miejsce w kolejce do lotu zajmuje technologiczny potentat, jego lot zapewne będzie niemałym wydarzeniem i świetną reklamą dla firmy Bransona.

Zaledwie kilka dni temu rakietoplan VSS Unity linii Virgin Galactic odbył udany lot lot w kierunku suborbity. Na pokładzie znalazł się astronauta numer 001, sir Richard Branson, i jego załoga. Lot VSS trwał 15 minut i dał początek erze kosmicznej turystyki.