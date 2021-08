Elon Musk jest postacią potrafiącą wzbudzić bardzo ambiwalentne uczucia. Nie jest jak inni miliarderzy, palił marihuanę w programie Joe Rogana, regularnie manipuluje giełdą kryptowalut i wystrzelił samochód w kosmos. Z drugiej strony jego kontrowersyjna natura może odpychać ludzi. Nie tak dawno internet obiegła anegdota z książki "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" dziennikarza Wall Street Journal Tima Higginsa, wedle której Tim Cook chciał kupić Teslę, a Musk miał mu odpowiedzieć, że w takim razie on chce być CEO firmy Apple.

Nie można mu odmówić przebojowości. Musk jest barwną postacią, która zdecydowanie zasługuje na biografię, lecz czy dwie to nie zbyt wiele? Jedna książka o jego życiu pod tytułem "Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping our Future" została już wydana w 2015 roku. Jej autorem jest Ashlee Vance.

Wizjoner, miliarder, założyciel Tesli i SpaceX poinformował na Twitterze, że jego nową biografię napisze Walter Isaacson. Autor ma ogromne doświadczenie w pisaniu tego typu książek. Spod jego pióra wyszły biografie Alberta Enisteina, Benjamina Franklina, Leonardo Da Vinci, Henry’ego Kissingera, Steve’a Jobsa i najnowsza o Jennifer Doudna. Jego praca na temat założyciela firmy Apple stała się podstawą dla reżysera Aarona Sorkina do napisania scenariusza filmowego o Jobsie.

Elon Musk - krótka sylwetka



Musk urodził się w Pretorii (RPA) 28 czerwca 1971 roku. Syn inżyniera i zarządcy jednej z kopalni oraz modelki. Sam twierdzi, że nie miał łatwego dzieciństwa, musiał na wiele rzeczy samemu zapracować. W tym roku przyznał, że ma Zespól Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu. W wieku 12-lat zrozumiał, że radzi sobie całkiem dobrze jako programista, przeniósł się, poprzez Kanadę, do USA, po drodze imając się różnych zajęć, na koncie ma nawet grę wideo.

Jego nazwisko pojawiło się w branży tech w okolicach wzrostu popularności PayPala, cyfrowego systemu płatniczego. Nie on założył PayPala, a jedynie jego biznes (x.com) trafił do tej samej grupy, co PayPal.

W 2002 roku Musk stworzył SpaceX, dzisiejszego lidera w prywatnym sektorze podboju kosmosu. Natomiast Tesla nie była jego dziełem, ale zainwestował w firmę robiącą samochody elektryczne w optymalnym momencie, jeszcze przed premierą pierwszego modelu (Roadster, rok 2008). Dzisiaj Tesla to jedna z najbardziej wartościowych marek motoryzacyjnych na świecie.

Inne należące do niego firmy to m.in. OpenAI, Hyperloop, Neuralink i The Boring Company.

Musk został również nazwany "ojcem chrzestnym" krytowalut, jego wpisy na Twitterze mają bezpośrednie przełożenie na kurs bitcoina i dogecoina.

Prywatne życie Muska jest równie barwne, jak jego biznesy - ma siedmioro dzieci i miał trzy żony (z jedną ożenił się ponownie). Jego obecna partnerka jest znana pod pseudonimem Grimes.

Musk nie ukrywa, że jego wielkim marzeniem jest podróż na Marsa, gdzie - jak twierdzi w żartach - chciałby dożyć swoich ostatnich dni.

