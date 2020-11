Elon Musk drugą najbogatszą osobą na świecie - przebił Billa Gatesa

Miliarder i właściciel generalny firmy Tesla wyprzedził Billa Gatesa i jest obecnie drugą najbogatszą osobą na świecie.

Zdjęcie Elon Musk /AFP

Niedawno agencja Bloomberg podała informację z której wynikało, że majątek Elona Muska wynosił 115,4 miliarda dolarów. Czyniło go to trzecią najbogatszą osobą na świecie, wyprzedzając Marka Zuckerberga, właściciela platformy Facebook.

Obecnie według rankingu Bloomberg Billionaire Index, ekscentryczny milioner i właściciel Tesli posiada już 128 miliardów dolarów, co automatycznie przenosi go na drugie miejsce, przed samego Billa Gatesa.

Wartość netto Elona Muska wzrosła do ponad 7,2 miliarda dolarów, napędzana przez gwałtowny wzrost ceny akcji amerykańskiej marki. To jeden z najbardziej znaczących zysków w rankingu 500 najbogatszych ludzi na świecie. Jeszcze w styczniu, Musk zajmował dopiero 35 miejsce. Oznacza to, że CEO Tesli zgromadził ponad 100,3 miliarda dolarów w samym 2020 roku.

Bill Gates, znany właściciel Microsoftu zajmował najwyższą rangę przez lata, zanim został zdetronizowany w 2017 roku przez założyciela Amazonu, Jeffa Bezosa. Wartość netto Gatesa w chwili pisania artykułu wynosi 127,7 dolarów, ale byłaby znacznie wyższa, gdyby nie jego duże darowizny dla różnych organizacji w ciągu ostatnich lat.