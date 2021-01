Elon Musk chce podnieść docelową prędkość internetu Starlink

Niedawno Elon Musk wraz ze SpaceX rozpoczął testy beta swojego internetu Starlink opierającego się o specjalną konstelację satelitów wysłaną ponad powierzchnię Ziemi. Choć początkowo zakładano, że system zapewni maksymalną prędkość internetu na poziomie 1 Gb/s, plany te uległy sporej zmianie.

Zdjęcie Satelita Starlink /materiały prasowe

W zeszłym tygodniu SpaceX opublikowało podsumowanie z pierwszych testów systemu Starlink. Wynika z nich, że internet doprowadzany za pośrednictwem innowacyjnej technologii działa bardzo przyzwoicie - nawet w gęsto zalesionych obszarach. Użytkownicy biorący udział w testach zgłaszają transfery powyżej 100 Mb/s, niezależnie od miejsca. Większość z nich potwierdziło, iż dzięki internetowi od Starlink są oni w stanie strumieniować wideo w rozdzielczości 1440p bez większych przeszkód.

Według prezentacji firmy wynika, że wspomniane 100 Mb/s jest obecnie maksymalną prędkością pobierania z jaką może pracować system. To wciąż niewiele względem zapowiadanego maksymalnego poziomu 1 Gb/s. Pomimo tego Elon Musk nie siada na laurach i już teraz zapowiada, że długoterminowy cel został zwiększony do 10 Gb/s. Gdyby się to udało, Starlink byłby szybszy niż wiele naziemnych gigabitowych sieci szerokopasmowych, a tym samym stworzyłby poważną konkurencję na rynku ISP.

Kiedy SpaceX planuje osiągnąć nowy cel prędkości? Nie wiadomo. Wszystko będzie zależne od rozwoju sieci satelitarnej, która obecnie liczy 955 obiektów.