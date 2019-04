Elite Active 45e - wytrzymałe sportowe słuchawki

Jabra rozszerza gamę produktów Elite Active wprowadzając na rynek - ogłoszony na targach CES 2019 - zestaw słuchawkowy Elite Active 45e.

Zdjęcie Elite Active 45e /materiały prasowe

Wodoodporne słuchawki douszne zostały wyposażone w zaczep na ucho o ulepszonej konstrukcji, która nie tylko zapewnia bezpieczne dopasowanie, ale także długotrwały komfort podczas noszenia. Dzięki nawet dziewięciogodzinnej pracy baterii użytkownik może wykonywać tygodniowe treningi na jednym ładowaniu. Jest to jeden z najsilniejszych bezprzewodowych zestawów sportowych w kategorii cenowej poniżej 100 USD.

Bezprzewodowe słuchawki douszne Jabra Elite Active 45e zostały zaprojektowane z myślą o muzyce, połączeniach i sporcie. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na jogging, rowerową przejażdżkę, czy na siłownię, pozwalają cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem w jakości Jabra. O wygodę użytkownika dbają mocne uchwyty na ucho oraz skrzydełka. Słuchawki douszne są kompanem do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ponieważ dzięki otwartej konstrukcji, która umożliwia przenikanie dźwięków otoczenia, możesz być świadomy tego, co dzieje się wokół. To funkcja bardzo pożądana przez wielu użytkowników.

Wytrzymała bateria, zapewniająca nawet dziewięć godzin pracy po jednym ładowaniu, pozwala wykonać tygodniowe treningi, a także słuchać muzyki i prowadzić rozmowy bez martwienia się o moc urządzenia. 15-minutowa funkcja szybkiego ładowania przyda się w sytuacjach, gdy musimy błyskawicznie naładować sprzęt.

Dostępność i ceny:

Zestaw słuchawkowy dostępny będzie w wybranych sieciach detalicznych, w tym Media Expert, Media Markt oraz X-kom od 16 maja w sugerowanej cenie rynkowej 419 pln.