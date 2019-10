Elektryczny odrzutowiec Lilium wzbił się w powietrze

Niemiecki startup Lilium rozwijający elektryczne latające taksówki pochwalił się pierwszym, udanym lotem swojego pojazdu. Na masową produkcję całej konstrukcji będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.

Zdjęcie Elektryczny samolot Lilium /materiały prasowe

Inżynierowie pracujący w monachijskim startupie Lilium postanowili podzielić się materiałem wideo przedstawiającym udany pionowy start elektrycznego statku powietrznego - we wspomnianym filmie można zobaczyć także, jak sam statek płynnie przechodzi z lotu pionowego do klasycznego, poziomego poruszania się. Firma ogłosiła, iż obecnie kończy budowę pierwszego zakładu produkcyjnego i w planach ma już stworzenie jeszcze większego miejsca, które pozwoli produkować statek Lilium na masową skalę. Na to jednak poczekamy. Uruchomienie komercyjnych zamówień planowane jest dopiero na 2025 rok.

Największym wyzwaniem dla inżynierów zajmujących się rozwojem elektrycznego samolotu jest jego przejście z lotu pionowego do poziomego. Sama konstrukcja ma mieć jednak przewagę nad konkurencją - dwa zestawy skrzydeł przyczyniają się bowiem do skutecznego zwiększenia wydajności w porównaniu z modelami korzystającymi z wirników do unoszenia się nad ziemią. Lilium działa w oparciu o 36 elektrycznych silników odrzutowych. Tego typu konfiguracja pozwala Lilium na poruszanie się z prędkością przekraczającą 100 kilometrów na godzinę. Startup z Monachium pracuje jednak nad tym, aby przyspieszyć te wartości około trzykrotnie.

Wideo Lilium Jet - elektryczny samolot

Remo Gerber, dyrektor handlowy Lilium w rozmowie z serwisem TechCrunch przyznał, iż celem firmy jest stać się znaczącą częścią ekosystemów transportowych w największych miastach na świecie. Startup ma obecnie prowadzić rozmowy z miastami, a także samymi urzędnikami. Wszystko to w celu stworzenia nowego rodzaju transportu, który będzie dostępny praktycznie dla każdego. Budowa pojedynczego lądowiska dla samolotu Lilium ma kosztować około pół miliona funtów - to wszystko daje nadzieję na szybszy oraz bezproblemowy rozwój.

Przedstawiciele Lilium nie poinformowali, ile samolotów będzie można wyprodukować dzięki stworzeniu kolejnej, większej fabryki. Samemu pomysłowi jest więc jeszcze daleko do tego, aby realnie zaistnieć w rzeczywistości.