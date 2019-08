Od dziś w stolicach Małopolski oraz Wielkopolski rusza usługa miejskiej mobilności marki Hive. Mieszkańcy Krakowa i Poznania będą mogli skorzystać z kilkuset elektrycznych hulajnóg na wynajem za pomocą aplikacji mobilnej.

Zdjęcie Elektryczne hulajnogi hive /materiały prasowe

W Polsce e-hulajnogi marki hive są od 14 marca obecne na warszawskich ulicach, a od 11 kwietnia można z nich korzystać również we Wrocławiu. Z myślą o usprawnieniu komunikacji w innych miastach Polski firma postanowiła wprowadzić swoją usługę do Krakowa i Poznania, zapewniając ich mieszkańcom szybki i ekologiczny sposób poruszania się po mieście.

"Kraków i Poznań to kolejne polskie metropolie, do których wchodzimy z naszą usługą. Pierwsze miesiące w Warszawie oraz Wrocławiu pokazały nam, jak chętnie Polacy korzystają z e-hulajnóg. Co ciekawe, w Europie to właśnie Polska przoduje w ilości miast, w których udostępniliśmy naszą usługę" - mówi Tristan Torres Velat, CEO hive. "Zdecydowaliśmy się na Kraków i Wrocław, ponieważ są to dynamicznie rozwijające się miasta, które potrzebują i chętnie korzystają z nowoczesnych, a zarazem ekologicznych rozwiązań. Bardzo nas cieszy, że mamy możliwość stać się częścią transportu przyszłości w tych lokalizacjach".

Hive blisko współpracuje ze swoją siostrzaną firmą FREE NOW również obecną w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Obie marki wchodzą w skład grupy FREE NOW będącej wspólnym przedsięwzięciem Daimlera i BMW. Firma posiada aktualnie oficjalne przedstawicielstwo w Warszawie oraz we Wrocławiu, z ponad 1000 sztuk e-hulajnóg w każdym z wymienionych miast. W obu miastach usługa została przyjęta bardzo pozytywnie przez ich mieszkańców, którzy chętnie korzystają z e-hulajnóg. W Warszawie oraz Wrocławiu firma wprowadziła zniżkę na przejazdy e-hulajnogami dla posiadaczy kart miejskich.

E-hulajnogi hive można wypożyczyć za pomocą darmowej aplikacji działającej na systemach Android i iOS. Następnie przy pomocy mapy można odnaleźć dostępne e-hulajnogi - ich odblokowanie odbywa się po zeskanowaniu podanego kodu QR. Opłata startowa za wypożyczenie hulajnogi wynosi 2,5 złotego, a koszt minuty jazdy wynosi 45 groszy. W aplikacji istnieje możliwość zaparkowania hulajnogi na okres 30 minut bez konieczności zakończenia i wznowienia jazdy - wtedy inna osoba niż zalogowany użytkownik nie będzie mogła z niej skorzystać.

Firma Hive zaleca użytkownikom, aby zakładali kaski na czas jazdy, pozostawiali hulajnogi w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz dostosowali prędkość do warunków na drodze. Model Segway ES4 stanowi podstawę floty hive i umożliwia szybkie i komfortowe poruszanie się po mieście, pozwalając na osiągnięcie maksymalnej prędkości do 25 km/h.