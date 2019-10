Elektroniczny różaniec w postaci opaski na nadgarstek

W sprzedaży pojawił się elektroniczny różaniec. Całość została zamknięta w postaci opaski, która może połączyć się ze smartfonem.

Zdjęcie Czy tak będzie wyglądała przyszłość modlitwy - wiernym będzie towarzyszył specjalny różaniec /AFP

Popularność smartfonów wzrasta z roku na rok - Watykan widzi w tym wszystkim szansę na to, aby znaleźć nowe porozumienie z wiernymi. Nowym sposobem Kościoła Katolickiego ma być zamknięcie różańca w postaci inteligentnej opaski, którą można nosić na nadgarstku. Do tego wszystkiego e-różaniec współpracuje ze specjalną aplikacją na smartfony z systemem Android oraz iOS.

Celem wypuszczenia elektronicznego różańca na rynek ma być chęć spopularyzowania modlitwy. Różańcową aplikację na smartfonach uruchamia się poprzez wykonanie znaku krzyża.

W programie będzie można także wybrać różne rodzaje modlitwy, a także synchronizować je na bieżąco ze świętami oraz innymi okolicznościami. Elektroniczny różaniec zapisuje również statystyki dotyczące częstotliwości modlitw.

Jest to nowa inicjatywa Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem. Jak mówi jej dyrektor, chodzi tu o połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą techniką. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do odmawiania różańca - mówi ks. Frédéric Fornos SJ w rozmowie z serwisem "Vatican News".





Ile trzeba zapłacić za ten gadżet? Wersję z 10 koralikami wyceniono na 110 dolarów, czyli około 420 złotych. Sprzedaż odbywa się za pomocą watykańskiej Papieskiej Worldwide Prayer Network.