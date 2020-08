Ekranoplan – jeden z najbardziej niezwykłych, rosyjskich pojazdów

Jak donosi Forbes, na powierzchni pojawił się jeden z najciekawszych, rosyjskich pojazdów z czasów zimnej wojny – Ekranoplan. Co potrafi ta maszyna?

Zdjęcie Ekranoplan na zdjęciu / fot. Lanasator - Instagram /materiał zewnętrzny

Ekranoplan to jeden z najciekawszych pojazdów wykorzystywanych przez Rosjan podczas zimnej wojny. To hybrydowy statek typu samolot-łódź, który był w stanie unosić się na poduszce powietrznej tuż nad powierzchnią wody. W ostatnim czasie był on holowany na Morzu Kaspijskim, jednak utknął na jednej z plaż.

Ekranoplan od początku był próbą Związku Radzieckiego w kontekście zbudowania jednostki zdolnej do wykorzystania skrzydła w efekcie naziemnym. Gdy samolot leci bliżej ziemi, ciśnienie powietrza rośnie między skrzydłem, a płaską powierzchnią poniżej. Tworzy to swoistą poduszkę powietrzną pod samolotem. Niska wysokość zmniejsza opór oraz eliminuje potencjalne wiry powstające na końcach skrzydeł.

Ekranoplan był w stanie lecieć nisko i zabrać na swój pokład głowicę nuklearną. Dzięki temu, pojazd mógł zatapiać największe statki - w tym lotniskowce US Navy. Jedyna sztuka, jaką kiedykolwiek zbudowano utknęła na Morzu Kaspijskim. Ekranoplan wylądował w płytkiej wodzie, gdzie przyciąga odwiedzających. Całość nabiera także wody.

Wideo instagram

Para miejskich odkrywców specjalnie poleciała na miejsce lądowania Ekranoplanu, aby zrobić mu zdjęcia. Trzeba przyznać, że ta konstrukcja naprawdę robi wrażenie.