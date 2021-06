Dzień w którym zepsuł się internet - jak do tego doszło?

8 czerwca 2021 roku może być zapamiętamy jak dzień w którym zepsuł się internet. Większość serwisów informacyjnych oraz stron internetowych przestało działać na niemal godzinę. Na szczęście problem szybko rozwiązano.

Zdjęcie Internet stał się w obecnych czasach podstawą naszej egzystencji / 123RF/PICSEL

Reklama

We wtorek rano, użytkownicy chcący odwiedzić popularne serwisy internetowe, takie jak CNN, New York Times, Amazon, Reddit czy nawet Twitch i Spotify mogli napotkać całkowicie puste strony internetowe, lub tablice wyświetlające tzw. błędy 503. Problem określony tym numerem oznacza, że wybierana usługa jest w danej chwili niedostępna, a serwer nie jest w stanie w tym momencie zrealizować zapytania użytkownika ze względu na przeciążenie. W sumie przez ponad godzinę internauci nie mogli uzyskać dostępu do kluczowych usług i serwisów informacyjnych, co spowodowało niemałe zamieszanie na grupach dyskusyjnych.

Reklama

Dopiero po jakimś czasie, Fastly, globalna sieć dostarczania treści online, poinformowała o potężnej awarii, która rzuciła większość Internetu na kolana. Komunikaty o błędach pojawiały się na całym świecie, a problem objął nawet ważne witryny rządów oraz podmiotów politycznych.

Dopiero po godzinie poinformowano, że problem awarii został zidentyfikowany i niemal natychmiast wdrożono specjalną poprawkę. Na swoim Twitterze Firma Fastly opisała w skrócie, co było przyczyną problemów i uspokoiła, że cała globalna sieć powoli powraca w tryb online.