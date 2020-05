Dysk HDD a SSD - dlaczego warto zmienić dysk twardy

Choć dyski SSD stają się coraz bardziej popularne, a ich ceny od dłuższego czasu kształtują się już na rozsądnym poziomie, wielu z nas wciąż posiada przestarzałe konstrukcje HDD. Na podstawie własnych doświadczeń, postaramy się przybliżyć, jakie zalety niesie ze sobą wymiana leciwych nośników, na ich szybsze odpowiedniki.

Zdjęcie Pora na SSD /123RF/PICSEL

Czym różnią dyski HDD od SSD?

Tradycyjne dyski HDD powstały jeszcze w latach 50 XX wieku. Miały służyć przede wszystkim przechowaniu ogromnej ilości danych, przetwarzanych przez komputery. Podstawowym elementem dysku HDD jest obracający się talerz lub zespół talerzy pokrytych cienką warstwą nośnika magnetycznego oraz głowice elektromagnetyczne.

Zupełnie inaczej prezentuje się sprawa w przypadku dysków SSD. Te przechowują wszystkie dane dane w układach pamięci Flash. SSD zbudowany jest z pogrupowanych kilku lub kilkunastu kości NAND i wykorzystuje wyłącznie elektroniczne elementy. Ze względu na brak ruchomych części, często są zatem nazywane dyskami stałymi.



No dobrze, ale w czym tak naprawdę są lepsze od HDD?

Szybkość

Dysk SSD w porównaniu do dysku HDD jest przede wszystkim dużo szybszy. Urządzenie nie wymaga przemieszczania głowic ani napędzania obrotów talerza tak jak w przypadku tradycyjnego dysku twardego. Ze względu na brak opóźnień mechanicznych, dane z dysku SSD można uzyskać niemal natychmiast.

Zdjęcie Typowy dysk HDD / 123RF/PICSEL

Zamiana poczciwego dysku HDD na SSD nierzadko skutkuje przyspieszeniem działania całego systemu. W przypadku naprawdę udanych konstrukcji, zaoszczędzony czas może wynosić nawet do kilku minut. Zmiany szybkości pracy wychwycą także gracze, którzy zdecydują się na przesiadkę. Zainstalowanie współczesnych gier na nośniku SSD w znaczący sposób przyspieszy wczytywanie tekstur, a nawet ładowanie całych poziomów.

Najlepszym przykładem niech będzie nasz redakcyjny komputer testowy, który po zmianie wieloletniego dysku Seagate Barracuda na nowy nośnik SSD od firmy ADATA, przyspieszył o niemal 500 procent! Czas potrzebny do uruchamiania systemu, który wcześniej pozwalał na zagotowanie wody na herbatę, teraz wynosi zaledwie kilkanaście sekund. Zmiana jest widoczna również w codziennej pracy na folderach czy w edytorach tekstu. Oczywiście mówimy tu o przesiadce z naprawdę wiekowego dysku HDD, który służył nam niemal 10 lat, niemniej i w przypadkach nie aż tak wyeksploatowanych nośników, różnica będzie diametralna.



Trwałość

Dysk SSD jest też o wiele bardziej trwały od konstrukcji talerzowych. Dyski HDD składały się z wielu delikatnych części mechanicznych, dlatego też wszelkie upadki, drgania, a nawet nieświadome kopnięcie w obudowę komputera, często kończyło się uszkodzeniem, a tym samym nieodwracalną utratą wszystkich danych.

Dużo większą odporność na wstrząsy zapewnia dysk SSD, który przechowuje wszystkie dane w układach pamięci Flash. Ze względu na wykorzystanie wspomnianych kości NAND i wyłącznie elektronicznych elementów - upadek lub uderzenie, nie jest dla niego aż tak niebezpieczne.

Bezgłośna praca i brak defragmentacji

Brak wspomnianych, ruchomych części przekłada się także na cichszą pracę dysków SSD. Charakterystyczny chrobot i świst kręcących się talerzy to nieodzowna część pracy na dyskach HDD. W przypadku wymiany nośnika, na nowszy, o tego podobnych odgłosach można śmiało zapomnieć.

Zdjęcie Wymiana dysku na SSD / 123RF/PICSEL

Dyski SSD nie wymagają także przeprowadzania tzw. defragmentacji w celu skrócenia czasu potrzebnego na dotarcie głowicy z jednej części pliku do drugiego. Ich konstrukcja zapewnia dostęp do wszystkich komórek pamięci w tym samym czasie. Co więcej, sam proces może być dla dysku SSD nawet szkodliwym, ze względu na skrócenie żywotności nośnika.

Świat wokół nas nieustannie przyspiesza, a technologia musi za nim nadążyć. Popularyzacja dysków SSD, nie jest zatem niczym szokującym. Wprawdzie jeszcze do niedawna, technologia ta posiadała kilka wad, w tym ograniczoną ilość miejsca, czy wysoką cenę. Obecnie coraz więcej firm stara się ustandaryzować ofertę dla szerszego klienta. Dyski SSD o wielkości 1TB już dawno przestały kosztować krocie, a zakup najczęściej wybieranego nośnika o pojemności 500 GB to obecnie wydatek w zakresie od 300 do 350 zł.

Osoby zainteresowane wymianą dysku, powinny się zainteresować przede wszystkim takimi producentami jak ADATA, SanDisk czy WD. Oferują oni nie tylko najlepszy stosunek jakości do ceny, ale też posiadają szeroki wybór urządzeń dostosowany pod potrzeby niemal każdego klienta.